        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Eylül 2025: Sahipsizler, MasterChef Türkiye... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 10 Eylül 2025: AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Sahipsizler dizisi ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle; Can Borcu ve Eşref Rüya dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise İyi Bir Aile Değiliz, Ajan ve Prestij Meselesi filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 10 Eylül 2025 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 08:39 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:41
        • 1

          Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 10 Eylül Çarşamba günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam İyi Bir Aile Değiliz, Ajan, Prestij Meselesi, Can Borcu, Eşref Rüya, Sahipsizler ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 10 Eylül 2025 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…

        • 2

          10 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

          10 Eylül 2025 reyting sonuçları şu şekilde;

        • 3

          10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Sahipsizler – Star TV

          İyi Bir Aile Değiliz (T.S) – Show TV

          Ajan (Y.S) – TRT 1

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          ATV Ana Haber – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          Prestij Meselesi (T.S) – Now

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8

        • 4

          10 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Sahipsizler – Star TV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Sahipsizler (Özet) – Star TV

          ATV Ana Haber – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          ATV Gün Ortası – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          İyi Bir Aile Değiliz (T.S) – Show TV

        • 5
        Yazı Boyutu
