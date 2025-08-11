Habertürk
        Reyting sonuçları 10 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında sadece bir yapım reyting sonuçları birincisi çıkacak. 10 Ağustos Pazar akşamı Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TRT1'de Karanlık Zihinler, Show TV'de Kapıcılar Kralı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyonler Olmak İster? Yayınlandı. Ekrana gelen yapımlardan sonra Total, AB, ABC1 sıralaması merak edildi. Peki, 10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte dünün reyting sonucu sıralaması

        Giriş: 11.08.2025 - 08:01 Güncelleme: 11.08.2025 - 08:01
        • 1

          Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. İzledikleri yapımın reyting durumunu öğrenmek isteyenler dünün reyting sonuçları belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Reyting, televizyon programlarının izlenme oranını ve izleyici sayısını ölçen bir değerlendirme sistemidir. Reytingler, bir programın ne kadar izlendiğini ve hangi kitleler tarafından takip edildiğini belirleyerek televizyon kanallarına, reklam verenlere ve yapımcılara önemli veriler sunar. Peki, 11 Ağustos reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberde yer alacaktır.

        • 3

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          3 Ağustos 2025 Pazar reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması şu şekilde;

        • 4

          3 AĞUSTOS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları (Yabancı Sinema) – TRT 1

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D

          Türkler Çıldırmış Olmalı (Türk Sineması) – Show TV

          Dedemin Fişi (Türk Sineması) – Show TV

          Anamız Var 2 (Türk Sineması) – NOW

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          3 AĞUSTOS 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları (Yabancı Sinema) – TRT 1

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Türkler Çıldırmış Olmalı (Türk Sineması) – Show TV

          Haber Önü – Show TV

          Kuralsız Sokaklar (Tekrar) – Kanal D

          Dedemin Fişi (Türk Sineması) – Show TV

