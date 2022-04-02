1 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Survivor All Star, Arka Sokaklar, Yalnız Kurt, Aziz gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere dizi severler tarafından merak edilip araştırılıyor. 1 Nisan reyting sonuçları açıklandı. İşte, güncel reyting sonuçları 1 Nisan AB ve total reyting sıralaması...