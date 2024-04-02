Reyting sonuçları açıklandı! 1 Nisan 2024 dün reytinglerde hangi yapım birinci oldu?
Dün televizyonlarda gündüz ve akşam kuşağında pek çok yapım yayınlandı. Pazartesi günü Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yaban Çiçekleri ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Seyirciler için "Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 1 Nisan Pazartesi dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Televizyonlarda her gün gündüz ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Dün televizyonda Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yaban Çiçekleri ve Survivor All Star gibi yapımlar yeni bölümleriyle yer aldı. İşte, 1 Nisan 2024 Pazartesi AB ve total reyting sıralaması...
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1 NİSAN 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Kızıl Goncalar - NOW
2- Survivor All Star - TV8
3- Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber - NOW
4- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT1
5- Kızıl Goncalar (Özet) - NOW
6- Ömer - STAR TV
7- Esra Erol'da - ATV
8- Ana Haber - TRT 1
9- Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV
10- İddiaların Aksine - TRT 1
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1 NİSAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1- Kızıl Goncalar - NOW
2- Kızıl Goncalar (Özet) - NOW
3- Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber - NOW
4- Survivor All Star - TV8
5- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT1
6- Ömer - STAR TV
7- NOW'da İmamoğlu Özel Yayın - NOW
8- Ana Haber - TRT 1
9- İddiaların Aksine - TRT 1
10- Ömer (Özet) - STAR TV
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