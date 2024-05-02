Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İzledikleri yapımların AB ve total sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler için dünün reyting sonuçlarına ilişkin detayları haberimizde derledik. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 1 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...