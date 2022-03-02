1 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Baba, Masumlar Apartmanı, Survivorgibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte 19 Şubat reyting sonuçları: