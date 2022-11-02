Reyting sonuçları 1 Kasım listesi açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Öte yandan MasterChef ödül oyunu heyecanının da reytinglere nasıl yansıdığı bir diğer araştırma konusu...

1 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle payalaşacağız.