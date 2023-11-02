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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| 1 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman

        Reyting sonuçları 1 Kasım: AB ve total reyting sıralaması

        1 Kasım reyting sonuçları Çarşamba akşamı yani dün akşam ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 1 Kasım AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 08:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 08:34
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        • 1

          Reyting sonuçları 1 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz çarşamba akşamı yayınlanan Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          Hemen belirtelim ki AB ve total reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          1 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          1 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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