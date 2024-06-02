Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları AÇIKLANDI! 1 Haziran 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sıralaması: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani

        Reytinglerde birinci hangi yapım oldu? 1 Haziran 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları, 1 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyenler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani ve Survivor All Star reyting sonuçlarında birinci olabilmek için rekabet etti. İşte, 1 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Televizyon seyircileri takip ettiği yapımların izlenme oranlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haberlerin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 1 Haziran 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          1 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Borussia Dortmund-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TV8

          2- Gönül Dağı - TRT 1

          3- UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni - TV8

          4- Kardeşlerim - ATV

          5- Yabani - NOW

          6- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          7- Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          8- Güldür Güldür SHOW - SHOW TV

          9- Çarkıfelek - TV8

          10- Maç Başlıyor - TV8

        • 3

          1 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Borussia Dortmund-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TV8

          2- UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni - TV8

          3- Gönül Dağı - TRT 1

          4- Güldür Güldür SHOW - SHOW TV

          5- Maç Başlıyor - TV8

          6- Yabani - NOW

          7- Güldür Güldür SHOW (Özet) - SHOW TV

          8- Kore-Türkiye 2024 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması - TRT Spor

          9- Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          10- Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Uçaktan Mourinho paylaşımı!
        Uçaktan Mourinho paylaşımı!
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        LGS maratonu sona erdi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        LGS maratonu sona erdi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Tarihe geçti
        Tarihe geçti
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Habertürk Anasayfa