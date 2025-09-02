Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Eylül 2025 Pazartesi AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
1 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları araştırmasına başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Aşk Mevsimi, Star TV'de Çöpçüler Kralı, Kanal D'de Cengizhan Destanı, Now TV'de Cenazemize Hoş Geldiniz, TRT 1'de Muhteşem Yedili filmleri yayınlandı. ATV'de Aile Saadeti dizisi ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de ayrıca FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu Türkiye-Slovenya maçı voleybolseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 1 Eylül 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
Televizyon kanallarında her gün program, dizi, film, yarışma gibi birçok içerik yayınlanıyor. Bu yapımların izlenme durumları AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile belli oluyor. 1 Eylül Pazartesi akşamı Aşk Mevsimi, Çöpçüler Kralı, Cengizhan Destanı, Cenazemize Hoş Geldiniz, Muhteşem Yedili, Aile Saadeti, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ve MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 1 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...
1 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Çöpçüler Kralı (Türk Sineması) – Star TV
Aile Saadeti – ATV
Kuma – Kanal 7
Cengiz Han Destanı (Yabancı Sinema) – Kanal D
Muhteşem Yedili (Yabancı Sinema) – TRT 1
ATV Gün Ortası – ATV
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Muhteşem Yedili (Yabancı Sinema) – TRT 1
Çöpçüler Kralı (Türk Sineması) – Star TV
Sıcak Gelişme – Kanal D
Cengiz Han Destanı (Yabancı Sinema) – Kanal D
Aşk Mevsimi (Türk Sineması) – Show TV
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D
