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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Eylül 2024 Pazar: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Eylül 2024 tablosu: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Pazar günü televizyon kanallarında birçok dizi, film, haber ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların akıbetini merak eden izleyiciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında reyting birincisi kim oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Eylül 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 07:30 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:12
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        • 1

          Her gün televizyon kanallarında birbirinden iddialı diziler, filmler, haber ve yarışma programları yer alıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 1 Eylül 2024 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          1 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          1 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          1 EYLÜL 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Kim Milyoner Olmak İster ATV

          3 Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 MasterChef Türkiye Özet TV8

          5 İllegal Hayatlar (T.S) NOW

          6 Üç Kağıtçı (T.S) SHOW TV

          7 İkinci Şans (T.S) SHOW TV

          8 Show Ana Haber SHOW TV

          9 Zor Ölüm (Y.S) TRT 1

          10 Kim Milyoner Olmak İster Özel ATV

        • 4

          1 EYLÜL 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 MasterChef Türkiye TV8

          2 Üç Kağıtçı (T.S) SHOW TV

          3 Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 Show Ana Haber SHOW TV

          5 Kim Milyoner Olmak İster ATV

          6 Jumanji Yeni Seviye (Y.S) KANAL D

          7 Kim Milyoner Olmak İster Özel ATV

          8 Haber Önü SHOW TV

          9 MasterChef Türkiye Özet TV8

          10 İllegal Hayatlar (T.S) NOW

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