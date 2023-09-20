Reyting sonuçları 19 Eylül AB ve total sıralamasında ilk ona giren yapımlar
Reyting sonuçları 19 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. MasterChef All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.
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Reyting sonuçları 19 Eylül sALI günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. MasterChef All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki reyting sonuçları reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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19 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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19 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
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