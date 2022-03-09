"Hakaret" davasında yeni mütalaa!

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali’nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine "Reynmen" lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.
Aktaş’ın, "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda!" paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuştu.
Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali’ye yönelik ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali’nin avukatları hazır bulundu.
ÖNCEKİ MÜTELAADA 2 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yusuf Aktaş’ın olay günü sosyal medyadan müşteki Bircan Bali’yi hedef alarak, "Leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim!" şeklinde sözler söylediği ve eylemlerini ifadelerinde kısmen kabul ettiği gerekçesiyle ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
YENİ MÜTALAADA CEZA İSTENMEDİ
Görev değişikliği nedeniyle yeniden mütalaasını açıklayan Savcılık, sanık Yusuf Aktaş’ın ‘tehdit’ içerikli olduğu iddia edilen söylemlerinin hukuki anlam niteliğinde olduğunu, hukuk boyutunda gerekli şikayetleri yapacağı yönünde söylem olduğunu ve bu hususun ‘tehdit’ suçunu oluşturmadığını belirtti.
Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın sosyal medya hesabından yaptığı söylemlerin, müştekilerin televizyon programında sanıkla ilgili yapmış oldukları magazinsel haber içeriğindeki olumsuz eleştirilere tepki olarak söylenen sözler olduğu ve bu yönden de ‘hakaret’ suçunu da haksız fiil altında işlediğinden ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, müşteki vekiline esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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