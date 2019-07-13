"BİR KURUŞ BİLE PARA KAZANMADIM"



'Derdim Olsun'dan bir kuruş bile kazanmadım. Bağlı olduğum şirket parayı bana vermemeyi tercih etti ama eğer parayı almış olsaydım LÖSEV'e bağışlayacaktım. 500-600 bin TL gibi bir para... Nasip değilmiş, bir sonraki işlere inşallah...