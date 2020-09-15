Reynmen koronaya yakalandı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Reynmen sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye bildiriminde: “Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim.” dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."