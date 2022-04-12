O davada karar!

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve şikayetçi Bircan Bali'yi avukatları temsil etti. Şikayetçi Bircan Bali'nin avukatı, Yusuf Aktaş'ın cezalandırılmasını talep etti.
Yusuf Aktaş'ın avukatı ise tehdit ve hakaret suçlarının oluşmadığını belirterek, "Müvekkilim hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple tehdit suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilim hakkında beraat karar verilsin." dedi.
"TEHDİT DEĞİL, ELEŞTİRİLERE KARŞILIK VERDİ"
Mahkeme kararında sanık Yusuf Aktaş'ın Bircan Bali'ye karşı sözlerinin hakkındaki eleştirilere tepki olduğunu belirterek, 'Hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme Aktaş'ın 'Tehdit' suçundan ise beraatına hükmetti.
4 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU
İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulması üzerine "Reynmen" lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından karşılık vermişti.
Aktaş, paylaşımında, "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş, ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu hikayelerimi döndürürsünüz programda. İnşallah... O zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya... Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda." ifadelerini kullanmıştı.
Bircan Bali'nin savcılığa şikayette bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf Aktaş hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!