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'Reynmen'e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi!

'Reynmen' olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın, sunucu Bircan Bali'yi 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada 'Reynmen'in 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

17.02.2022 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
'Reynmen'e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi! Bircan Bali...
İHA

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali’nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine 'Reynmen' lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Aktaş’ın, "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş, ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu story'lerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda...” paylaşımı üzerine Bircan Bali, savcılığa şikayette bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali’ye yönelik ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali’nin avukatları hazır bulundu.

2 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yusuf Aktaş’ın olay günü sosyal medyadan müşteki Bircan Bali’yi hedef alarak, "Leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim." şeklinde sözler söylediği ve eylemlerini ifadelerinde kısmen kabul ettiği gerekçesiyle ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

YAZILI SAVUNMA HAZIRLAYABİLMEK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını ve sanık Yusuf Aktaş’ın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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