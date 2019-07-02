Youtube'da yayınladığı videolarla dikkat çekmektedir.

2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir.

Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüşmüştür. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.