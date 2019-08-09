Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama: Yangın söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda günün ilk saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi, bölge güvenlik çemberi altına alındı.

Demirören Haber Ajansı'na göre ölü ve yaralının olmadığı patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarındaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi.

Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası başlayan yangın sabah 05.30 sıralarında söndürüldü.

Patlamaların sonlanmasının ardından boşaltılan evlerde yaşayanlar evlerine geri döndü.