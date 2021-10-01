Klip elbisesini perde yaptı

Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen “Tam 12’den”in klibinde, ünlü tasarımcı Murat Aytulum tarafından hiç dikiş kullanılmadan hazırlanan elbise, Reyhan Karaca’nın üzerine iğnelerle sabitlendi.

Klip bitiminde, elbiseye perde ruleti taktıran sanatçı, artık elbiseyi evinde perde olarak kullanıyor.