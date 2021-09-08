Reyhan Karaca'dan "Tam 12'den"

Şarkılarıyla bir döneme damga vurmayı başaran Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Reyhan Karaca, yeni şarkısı "Tam 12'den"i dinleyicileriyle buluşturdu.

"EVLİLİKLE İLGİLİ ÇOK DEĞİŞKEN FİKİRLERİM VAR"

"Tam 12'den" şarkısı, Karaca'nın müzik kariyerindeki 5 solo albümden sonra çıkardığı, 13. tekli çalışması. Son beş şarkısında besteci yönünü ortaya çıkaran sanatçı, önümüzdeki günlerde şarkıcı arkadaşlarına da besteler verme hazırlığında.

DMC etiketiyle çıkan şarkının sözleri Sadettin Dayıoğlu, müziği ise Dayıoğlu ve Reyhan Karaca imzası yer alıyor. Şarkının aranjesi ise Emre Gören tarafından yapıldı.

"Müzikseverlerin kalbini bu sefer tam 12'den vuracağım" diyen Karaca, yeni şarkısıyla özlenen 90’lar pop müziğinin nahif havasını tekrar yaşatacağını iddia etti.