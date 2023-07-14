Rey Mysterio öldü mü? WWE yıldızı Rey Mysterio kimdir?
"Rey Mysterio" ismiyle tanınan WWE yıldızı Óscar Gutierrez öldü iddiası sosyal medyada geniş yankı bulurken, konuya ilişkin aramalar hız kazandı. Peki, "Rey Mysterio öldü mü? WWE yıldızı Rey Mysterio kimdir, kaç yaşında?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi Rey Mysterio hakkında sosyal medyada hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. WWE yıldızı hakkında çıkan iddilar üzerine , "Rey Mysterio öldü mü? WWE yıldızı Rey Mysterio kimdir, kaç yaşında?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...
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REY MYSTERIO ÖLDÜ MÜ
Sosyal medyada Rey Mysterio olarak bilinen Óscar Gutierrez'in öldüğü iddia edildi. Fakat iddiları kanıtlar nitelikte bir gelişme henüz yaşanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirisiniz.
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REY MYSTERİO KİMDİR?
Óscar Gutierrez (d. 11 Aralık 1974; Chula Vista, Kaliforniya), (daha çok ring adı olan Rey Mysterio olarak bilinir) Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi. Şu anda WWE ile sözleşme imzalamış ve Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir. Yaygın olarak tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilen Mysterio, yarı siklet güreşini (cruiserweight) popülerleştirmesiyle tanınır ve dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden (lucha libre) biridir.