Kadıköy'ün tarihi sineması olan Rexx Sineması'nın yıkılacağına dair haberler Kadıköylülerin ve sinemaseverlerin tepkisini çekti. Etrafı metal saçlarla çevrilen Rexx Sineması yıkılıyor mu? Rexx Sineması kapandı mı? Rexx Sineması sahibi kim?

REXX SİNEMASI SAHİBİ KİM?

Sinemanın bulunduğu arsanın tarihi 19. yüzyıla dayanmaktadır. 1800'lerin başlarında Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Vakfı’na ait olan arsa kilise olarak değerlendirilmiştir.

REXX SİNEMASI TARİHİ

1870’li yıllarda Apollon Tiyatrosu olduğu dönemde Afife Jale’nin ilk kez sahneye çıktığı yer olması sebebiyle de tarihsel bir öneme sahiptir. Apollon Tiyatrosu, 1932 yılında Hale Sineması olarak işlevine devam eder. Ardından 1961 yılında bu alan için mimar Maruf Önal tarafından Reks Sineması tasarlanır ardından 1962 yılında "Aşkın Günahı" filmiyle işletmeye açılır.

REXX SİNEMASI KAPANDI MI, YIKILIYOR MU?

Kadıköy'de 59 yıldır pek çok yerli yabancı filme ev sahipliği yapan Rexx Sineması'nın kiralara dayanamadığı için kapanacağı söylenmişti. Etrafı metal saçlarla çevrilen Rexx Sineması için Rum Ortodoks Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kostandin Kiracopulu'nun Kadıköy Gazetesi’ne verdiği söyleşide “Sinemadan çok kültür merkezine benzeyen bir kompleks yapmayı düşünüyoruz. İçinde otopark ve çok amaçlı salonlar olacak. Böyle bir projemiz var” dediği biliniyor.