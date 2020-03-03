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Van'ın Edremit ilçesinde şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada narkotik dedektör köpeği Rexo yine boş geçmedi. Araçta 74 paket halinde 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde uygulama noktası oluşturuldu.

Durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste, narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada aracın iç yan döşemelerine gizlenmiş 74 paket halinde toplam 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü H.G. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.