Orman yangınları için ayrılan bütçe tartışmasını Reuters yazdı

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Reuters’ın aktarmış olduğu yazıda, Daren Butler, OGM'nin orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan bu yıl için ayırdığı (193 milyon 496 bin TL- yazıda 200 olarak belirtildi) payın yüzde 2'sinden daha azını harcadığını söyledi.

Yazıda hem iktidardan hem de muhalefetten eleştirilere değinildi. Aynı zamanda ülkelerin, orman yangınlarını engellemek için bütçe ayırma rakamlarındaki farklılığa dikkat çekildi.

Butler, Portekiz’de bu yıl orman yangınları ile mücadelede 224 milyon avro (265 milyon dolar) bütçe ayrıldığını ve İspanya'nın merkezi hükûmetinin 65 milyon avro bütçe ayırdığına dikkat çekti ancak bütçeden ne kadar harcandığı belirtmedi.

Ülkelerin bütçeleri ve kaynak ayırmayı farklı şekilde belirlediğini de söyleyen Butler, ‘‘kaynak ayırmadaki problemler’’ ve ‘‘tehlikenin göz ardı edilmesi'' gündeminde, Reuters’ın Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçtiğini ancak hemen bir yanıt alınmadığını aktardı.

Yazıda, Türkiye’nin iklim değişikliği konusundaki uluslararası anlaşma olan Paris Anlaşması’nı henüz onaylamayan tek G20 ülkesi olduğu eleştirilerine de değinildi.

Bilindiği gibi, Paris Anlaşması kapsamında gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında temel finansal ayrımlar bulunuyor. Anlaşma ile ilgili temel çekincelerden birini de bu ayrım oluşturuyor.