Reuters: Türkiye, Ukrayna tahılının ihracatı için devrede

Reuters

Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliden aktardığına göre, Türkiye, Ukrayna'dan tahıl ihracatının sağlanması için Rusya ve Ukrayna ile müzakereleri sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanları ve limanlarından depolarda 20 milyon tondan fazla tahıl olduğu belirtiliyor.

Rusya ve Ukrayna küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve Ukrayna'da tahıl ihracatı yapılmaması küresel çapta bir gıda krizini tetikliyor.

Konuya ilişkin Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, "Türkiye, Ukrayna tahılının ihracatı için hem Rusya, hem de Ukrayna ile görüşüyor. Türkiye üzerinden açılacak bir koridorla bu tahılın hedeflenen pazarlara ulaşmasına yönelik bir talep var. Müzakereler devam ediyor" dedi.

Güvenlik sebebiyle görüşmelerin gizli olduğunu belirten ve ismini vermeyen yetkili, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile müzakereleri sürdürüyor." ifadelerini kullandı.