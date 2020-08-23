Reuters: Türkiye ile Rusya gelecek yıl için S-400 anlaşması imzalayacak

Reuters

Reuters'ın haberine göre, S-400 füze savunma sistemi ile ilgili açıklama yapan Chemezov, haber ajansı Interfax’a konuştu.

Chemezov, Rusya ile Türkiye’nin yeni S-400 sistemlerinin alımı için bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu duyurdu.

Türkiye geçen yıl Rusya’dan füze savunma sistemi satın almış ve bu hamle Ankara-Washington hattında ciddi bir gerilime sebep olmuştu. ABD, Türkiye’yi F-35 savaş jeti programından çıkarırken, yaptırım uygulanabileceği tehdidinde bulunmuştu.