Reuters'tan iddia: 86 Türk'ün olduğu cami ateş altında kaldı

Reuters

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 16. gün sürerken, Güney Ukrayna'daki Mariupol şehri Rus ablukası altında.

Bir doğum hastanesine düzenlenen ve üç kişinin ölümüne neden olan bir hava saldırısı ile Rusya'nın liman kentinden tahliyelere izin vermeyi reddetmesinin ardından haber ajansı Reuters'tan bir iddia geldi.

Reuters, Rus kuvvetlerinin kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'daki bir camiye 86 Türk vatandaşının sığındığını iddia etti.

Reuters'ın yerel makamlara dayandırdığı iddiaya göre Rus güçleri sabahın erken saatlerinden beri cami de dahil olmak üzere şehri bombalıyor. Camiye sığınan Türk vatandaşlarından 34'ünün çocuk olduğu öne sürüldü.

Ukraynalı yetkililer, Mariupol'de savaşın başından beri 1582 sivilin hayatını kaybettiği açıklamasını yaptı.