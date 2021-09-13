Pakistan ticari yolcu uçağı Kabil'den havalandı

Reuters’ın aktardığı haberde, pazartesi günü gerçekleşen uçuşun haberi görgü tanıklarına dayandırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Katar hükûmetine ait olan Katar Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 100 civarında kişinin tahliyesi gerçekleşmişti.

31 Ağustos'taki çekilme sürecinden sonra, ilk tahliye uçuşu yine Katar tarafından yapılmıştı. Aynı zamanda Katar'dan gıda ve ilaç taşıyan uçaklar bölgeye gelmişti.