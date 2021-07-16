Reuters, Pulitzer ödüllü muhabirinin öldürüldüğünü aktardı

Reuters

Yetkili Reuters'e verdiği demeçte, Afganistan'ın özel kuvvetlerinin ana pazar bölgesi Spin Boldak'ı geri almak için savaştığını ve Sıddıki ve üst düzey bir Afgan subayının Taliban’ın çapraz ateşi olarak tanımladıkları olayda öldürüldüğünü söyledi.

Sıddıki, bu hafta başından beri güneydeki Kandahar ilinde konuşlu Afgan özel kuvvetlerine bir gazeteci olarak yerleştirilmişti ve Afgan komandoları ile Taliban arasındaki çatışmalar hakkında haber yapıyordu.

Reuters Başkanı Michael Friedenberg ve Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni yaptığı açıklamada, "Bölgedeki yetkililerle birlikte çalışarak acilen daha fazla bilgi arıyoruz." ifadesinde bulundu.

Galloni, "Seçkin bir gazeteci, sadık bir eş ve baba ve çok sevilen bir meslektaştı. Bu korkunç zamanda düşüncelerimiz ailesiyle birlikte." açıklamasında bulundu.

Sıddıki, Reuters'e cuma günü erken saatlerde çatışmayı bildirirken şarapnel tarafından kolundan yaralandığını söylemişti.

Sıddıki, Rohingya mülteci krizini belgelediği için 2018 Pulitzer Özel Fotoğraf Ödülü'nü kazanan Reuters fotoğraf ekibinin bir parçasıydı. 2010’dan beri Reuters fotoğrafçısı olan gazeteci, Rohingya mülteci krizini, Hong Kong protestolarını ve Nepal depremlerini belgeledi.

Taliban örgütü Afganistan’da çarşamba günü sınır bölgesini ele geçirdiğini söyledi.

Pakistan sınırındaki ikinci en büyük geçiş yaşanırken ve ABD kuvvetleri çekilirken ülke genelinde hızlı bir ilerleme sırasında örgütün elde ettikleri en önemli hedeflerden biri.