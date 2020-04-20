Reuters

Reuters haber ajansının paylaştığı bir haberde, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Reuters'a görüş veren bir Türk yetkili, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin aktive edilmesinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

Reuters'ın 'Koronavirüs, Türkiye ve ABD arasındaki füze hesaplarını askıya aldı' başlıklı haberine göre, aynı yetkili, aktivasyonla ilgili geri adım atılmayacağını ancak Nisan ayı için yapılan planlamanın ertelendiğini ifade etti.

Yetkili, gecikmenin birkaç ay alabileceğini de söyledi.

Haberde, Savunma Bakanlığı tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.