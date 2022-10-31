Kiev'de şiddetli patlama sesleri!

Reuters'ın haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde bir dizi patlama sesi duyuldu.

Rusya, Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'ne düzenlediği saldırının ardından Ukrayna'ya füze saldırılarını artırdı.

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.