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        Haberler Dünya Reuters: "İran saldırıdan önce Türkiye'yi bilgilendirdi"

        Reuters: "İran saldırıdan önce Türkiye'yi bilgilendirdi"

        İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırı ve bundan sonra yaşanabilecekler dünya gündemine oturdu. İran'ın İsrail saldırısına dair açıklamalar gelmeye devam ederken, Reuters'a konuşan bir Türk diplomat, İran'ın operasyon öncesinde Türkiye'yi bilgilendirdiğini söyledi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 14.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:49
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        "İran saldırıdan önce Türkiye'yi bilgilendirdi"
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        1 Nisan günü İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırmasının ardından İran, dün akşam saatlerinde İsrail'i İHA ve seyir füzeleriyle hedef almaya başladı.

        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
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        İran'ın düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken Reuters'a konuşan bir Türk diplomat, İran'ın operasyon öncesinde Türkiye'yi bilgilendirdiğini söyledi.

        Reuters'a konuşan Türk diplomat, "İran, Türkiye üzerinden ABD'ye operasyonun sadece büyükelçilik saldırısına müdahale olacağını, daha ileri gitmeyeceğini söyledi. ABD, operasyonun belirli sınırlar içerisinde olması gerektiğini Türkiye üzerinden İran'a iletti" açıklamasında bulundu.

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