Reuters: İnsanlar haberlere güvenmek istiyor

Rapor, pandemi döneminde Batı Avrupa’da haberlere duyulan güvenin arttığını öte yandan ABD’de kutuplaşmış medya profilinde, insanların haberlere olan güvensizliğinin arttığını aktardı.
Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü, vatandaşların büyük bir çoğunluğunun, haber kuruluşlarının birden farklı görüşü yansıtması ve tarafsız olmaya çalışması gerektiklerine inandıklarını dile getirdi.
Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü müdürü Rasmus Nielsen: ‘‘Genel olarak güvenilir haberlerin daha fazla takdir edildiğini" söyleyerek "Araştırmamızda, ülkeden ülkeye, yaş grubuna göre, büyük çoğunluğun gazeteciliğin tarafsız olmaya çalışmasını istediği çok açık’’ ifadelerinde bulundu.
Rapor, dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsayan anketlere dayanıyor. Rapora göre gelişen teknolojiyle birlikte insanların 2020’de yüzde 69’dan yüzde 73’e kadar haberlere akıllı telefon aracılığıyla eriştiği anlamına geliyor.
Birçok kişi haber tüketimi ve haberleri tartışmak için sosyal medya ağlarını ve mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor.
Sosyal medya sitelerinden TikTok şimdilik Asya ve Latin Amerika'da daha yüksek oranlarla 35 yaşın altındakilerin yüzde 24'üne ulaşabiliyor.
Yanlış bilginin yayılmasında özellikle Facebook birincil rol oynuyor. Bunun yanında WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları da manipülatif bilginin yayılmasında ve paylaşılmasında etkin oluyor.
Reuters Enstitüsü, Peru, Endonezya, Tayland, Myanmar ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestolara atıfta bulundu ve teknoloji devlerinin aynı zamanda muhalefet için bir yol olarak da kullanıldığının söyledi.
2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın yenilgisi ve süreç içinde yaşananların özellikle ABD’de haber talebini azalttığını ve birçok insanın haberlere güvenmediği aktarıldı.
Rapor, bu süreçte, medyanın haksız ve güvenilmez olduğunu düşünenlerin genel olarak sağ eğilimli bir siyasi bakış açısına sahip olduğunu aktardı.
Ancak genel kanı, geleneksel habercilik iş modelinde derinleşen sorunlara rağmen, çoğu insanın adil ve dengeli haber istediği oldu.
İNSANLAR KENDİLERİ İÇİN KARAR VERME HAKKINI İSTİYOR
Reuters Enstitüsü araştırma görevlisi olan Craig T. Robertson raporda, "Tarafsız veya nesnel gazetecilik bazıları tarafından giderek daha fazla sorgulanırken, genel olarak insanlar tarafsız haber idealini güçlü bir şekilde desteklemektedir." açıklamasında bulundu.
REUTERS GAZETECİLİK ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü, Oxford Üniversitesi'nde medya trendlerini izleyen bir araştırma merkezidir. Thomson Reuters'in kolu olan Thomson Reuters Vakfı, Reuters Enstitüsü'ne fon sağlıyor.
Reuters: Guy Faulconbridge
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