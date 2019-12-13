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Başta ABD olmak üzere NATO ülkeleriyle Türkiye arasında krize neden olan Rus S-400 hava savunma sistemlerine yenileri eklenecek.

Reuters ajansının haberine göre başkent Ankara’da bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında, ikinci parti S-400 sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Haberde anlaşmanın Nisan ayından önce, ilk parti S-400’lerin kullanıma hazır hale gelmesiyle birlikte imzalanabileceği yorumu yapıldı.

Demir, Ankara’nın ABD yapımı Patriot füzeleriyle de hala ilgilendiğini, Washington'la konuya ilişkin müzakereler için de herhangi bir ön koşulu olmadığını ifade etti.

Washington’ın Türkiye’nin S-400 alımına karşı çıkması iki NATO müttefiki arasında kriz yaratmıştı.

Rusya, ilk parti S-400 hava savunma sisteminin teslimatına Temmuz ayında başlanmıştı.

S-400'lerin ikinci batarya malzemeleri Türkiye'ye Eylül ayında ulaşmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin Nisan 2020'de faal hale gelmesinin planladığını açıklamıştı.