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Libya'da ateşkes süreciyle ilgili görüşmeler nedeniyle Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan'ın sürpriz bir görüşmeye daha katıldığı bildirildi.

Reuters haber ajansının Türk bir yetkiliye dayandırdığı habere göre MİT Başkanı Fidan Moskova'da Suriye istihbatının başında bulunan Ali Memlük ile bir araya geldi.

Konuyla ilgili bilgi veren Türk yetkili, iki istihbarat şefinin görüşmede İdlib'deki gelişmeler ve ateşkesin yanısıra, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı atılabilecek ortak adımları değerlendirdiğinin söyledi. Suriye devlet ajansı SANA ise görüşmede Suriye'deki Türk askeri varlığının da gündeme geldiğini öne sürdü.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esad rejimiyle istihbarat düzeyinde temaslar olduğunu söylese de, iki istihbarat şefinin bir araya gelmesinin yıllar sonra gerçekleşen en üst düzey görüşme olduğu tahmin ediliyor.

Şam yönetimi de daha önce Türkiye istihbaratıyla görüşmeler olduğunu doğrulamıştı.