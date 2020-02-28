Reuters: Göçmenlere Avrupa kapıları açıldı

Reuters / HABERTURK.COM

İdlib'de tırmanan gerginlik ve gelen şehit haberlerinin ardından Türkiye, Suriye'den gelecek mültecilerin Avrupa'ya geçişini engellememeye karar verdi.

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacak.

Türk yetkili, alınan kararla ilgili sahil güvenlik ve sınır güvenliği ekiplerine gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Rusya destekli Esad rejimi güçlerinin İdlib'de düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon Suriyeli yerinden edilmiş ve Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.