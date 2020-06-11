Reuters: ABD Senatosundan F-35 kararı

Reuters haber ajansında yer alan haberde, ABD Senatosunun Türkiye'ye satılan 6 adet F-35 uçağının ABD hava kuvvetlerinin kullanımı için modifiye etme yetkisi verdiği aktardı.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 2021 Ulusal Savunma Yetkisi Yasası kapsamında 95 adet F-35 uçağı üretmek için 9.1 milyar dolar bütçe ayrıldığı belirtildi.

Senato ayrıca, Türkiye'ye satılan 6 adet F-35 savaş uçağının ABD hava kuvvetlerinim kullanımı için modifiye etme yetkisi verdi. F-35 savaş uçakları, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması sonucu ortaya çıkan anlaşmazlık sebebiyle Türkiye'ye teslim edilmemişti.