Reuters: ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararı Ankara için hem fırsat hem de risk

29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Reuters haber ajansı, "Trump ve Erdoğan'ın telefon görüşmesi, Suriye Savaşı'nın seyrini nasıl değiştirdi?" başlıklı bir analiz yayımladı. Analizde, "Türkiye'nin ABD ile çatışması riski ortadan kalktı. Ancak yeni tabloda Türk birliklerinin sadece Kürt gruplar ile değil, Şam yönetimi ile de karşı karşıya gelmesi tehlikesi ortaya çıktı" deniliyor.
Ajans Türk yetkililere dayandırdığı analizinde Trump'ın telefonda Erdoğan'a "Askerlerimizi çekersek IŞİD'i temizleyebilir misin?" diye sorduğunu, Erdoğan'dan olumlu yanıt alınca da "O zaman sen yap" diye yanıt verdiğini aktardı.
İkili 14 Aralık'ta telefonda görüşmüş, 19 Aralık'ta Trump askerlerin çekileceğini duyurmuştu.
Reuters, ikili görüşmeyi Türkiye'den 5 yetkiliye sordu.
Bir Türk yetkili, Trump'ın Erdoğan'dan telefonda aldığı güvence üzerine hattın diğer tarafındaki Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a "ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için çalışmaları başlat" dediğini aktardı.
Yetkili, "Açıkçası beklenmedik bir karardı. 'Sürpriz' kelimesi dahi zayıf kaçar" diye konuştu.
Reuters'ın analizi şu ifadelerle devam etti:
"Türkiye için Trump'ın kararı hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Karar Türk ordusunun ABD askeriyle karşılaşmak zorunda kalmadan YPG'yi Suriye ile sınırından 500 km geri püskürtmesini sağlarken, iki ülke arasında önemli bir diplomatik gerilim unsurunu ortadan kaldırıyor.
"Ancak bu hamle, Türkiye'yi Suriye'de doldurabileceğinden çok daha büyük bir alanda sadece Kürt gruplar değil Şam hükümetiyle de karşı karşıya bırakıyor."
Trump IŞİD'e karşı zaferini ilan ederek askerlerini bölgeden çekeceğini duyurmuş, hem müttefiklerini hem de Washington'ı şaşırtmıştı.
2 bin Amerikan askerinin ülkelerine dönüşü de başladı.
Bu hafta Irak'ta ABD askeriyle bir araya gelen Trump, "Onları fena halde alt ettik. Size söylemeliyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi görüşmeler gerçekleştirdik ve bana onları yere yıkmak istediğini, bunu da yapacağını söyledi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Fırat'ın doğusuna gelecek aylarda bir operasyon düzenleneceğini, hem YPG'nin hem de güneyde IŞİD'in hedef alınacağını duyurmuştu.
YPG'nin siyasi kanadı PYD'den (Demokratik Birlik Partisi) yetkililer, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı Suriye hükümetine sınırları koruma çağrısı yaptı. PYD'nin silahlı kanadı YPG ise güçlerini Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinden çektiğini açıklayıp, 'Suriye ordusunun Menbic'i Türkiye'ye karşı koruması' çağrısını yaptı.
YPG'nin çağrısının ardından Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye ordusuna bağlı birliklerin Menbic'e gittiğini belirtti.
Rusya, gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ortada kesinleşmiş bir şey yok" dedi.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. Bir saat önce istihbaratla görüştüm, kesin bir şey söz konusu değil.
"Rusya'nın ciddi resmi makamlarının da ifade ettiği kesin bir şey yok. Yarın benim heyetim sabah Moskova'ya gidecek. Dörtlü bir ekiple yarın oraya gidecekler, eytraflıca ele alacaklar. Belki benim de Sayın Putin ile hem telefon hem de Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları çok iciddi ele almamız gerekiyor."
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