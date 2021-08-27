Reuters aktardı: Türkiye'nin Kabil Havalimanı şartı

Reuters

Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban kontrolüne geçmesiyle Taliban'ın Kabil Havalimanı'nı Türkiye'nin işletmesi teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsmi gizli tutulan iki yetkili, "Teklif bu haliyle kabul edilemez. Türkiye teknik olarak havalimanının işletmesini yapabilir. Ancak bizim talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan yetkililer, "Bu çok ciddi bir iş, işletme ve güvenliği birlikte düşünmek zorundayız. Güvenlik TSK tarafından sağlanmayacaksa bile Türkiye tarafından yürütülmeli. Eski askerlerden, polislerden ya da tamamen özel şirketlerden oluşan bir güvenlik ekibi oluşturulabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek ziyareti öncesinde Kabil'de gerçekleşen patlamalara ve Afganistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" açıklamasında bulundu.