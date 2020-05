Resul Aydemir'den korona günlerinde inziva klipleri (1) - İSTANBUL

AA

"Misal" adıyla da bilinen ve "Çocukluğum" şarkısıyla yaklaşık 4 yıl önce kendisinden söz ettirmeye başlayan rap müzik sanatçısı Aydemir, iki yeni parçayı dijital platformlarda yayınladı.Kliplerle kısa sürede ilgi gören Aydemir, telekonferans yöntemiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul dışında bulunduğu bu süreçte verimli bir dönem geçirdiğini belirterek, "Öngörülü olmakla alakalı biraz iddialıyım. Çünkü daha önce salgınla ilgili çok belgesel izlemiştim. Bu işin kolay başlamadığı gibi kolay bitmediğinin de farkındaydım. O yüzden serbest çalışmanın da bir faydası olarak hemen İstanbul'dan uzaklaştım." diye konuştu.- "Bizimki karantina değil inziva oldu"Aydemir, ailesiyle birlikte Edirne'de dedesinden kalma yazlıklarına gittiğini aktararak, şöyle devam etti:"Aslında bizimki karantina değil inziva oldu. İnsan yok, iki aydır hayvanlarla muhatap oluyoruz. Köpeğimiz vardı yavruladı, 5 tane yavrusu var. Buralarda oğlak çok, Edirne kültüründe oğlak çok önemlidir. Çok olduğu için fiyatı uygun, çocuklarıma bir oğlak aldım. Köpekleri besliyoruz, tavuklar var, böyle çok daha güzel oldu. Tabii çocuklar 20 yaş altı olduğu için burada yine polis olmasa da kolluk kuvvetleri ve jandarma var, site haricinde bir yere çıkmamız yasak. 'Kurallara uymaya çalışıyoruz' değil uyuyoruz. 'Uymaya çalışıyoruz' lafı bana göre saçma yani, insanın iradesi var, ya uyarsın ya uymazsın."Konser ve organizasyonlar dolayısıyla fırsat bulamadığı parçalara bu süreçte klip çektiğini aktaran Aydemir, "Hatta burada bir freestyle yaptık, freestyle rap türünde o an aklınıza gelen cümleleri aşık kültüründeki atışma gibi söylemektir. Mesela bu virüs süreciyle ilgili 'Cahile musibet bela, bilene imtihan' dedim. Bizim için bir imtihan, imtihanı doğru geçmekle alakalı ne yapabiliriz? Ben müzisyenim, burada inzivaya çekilmişken, ilham zirvedeyken klip çekmediğimiz parçalara imkan verdiğince burada kendimiz tamamen 'selfmade' olarak çektik. Kurbanlara helal kesim derler ben de buna helal çekim diye bir isim buldum, kliplerimiz tamamen helal çekimdir diyorum. Çünkü tamamen selfie çubuğuyla benim aramda, yani başka hiçbir şey yok." değerlendirmesini yaptı.- Klipte Afrika'da çektiği görüntüleri de kullandı"Vatan" parçasını katıldığı "O Ses Türkiye" yarışmasının finalinde söylediğini anımsatan genç sanatçı, herkesin çok sevdiği ve internette milyonlarca kez dinlenmiş bir parça olmasına rağmen bir türlü klip çekemediklerini dile getirdi.Aydemir, yarışmanın ilk turundan son turuna kadar 10 parça ürettiğini ve bu parçaların hepsine klip çekemediğini anlatarak, bu süreçte "Ben Bir İnsanım" için de klip yapma şansı bulduğunu söyledi.Geçen sene gönüllü olarak Afrika ülkelerinden Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'a giderek çocuklara bayram hediyesi dağıtan Aydemir, "Ben Bir İnsanım" şarkısının klibinde Afrika'da çektiği görüntüleri de kullandığı bilgisini verdi.- "Selfie çubuğuyla klip çektim"Resul Aydemir, şarkının kibir, riya, zenginlik, fakirlik ve takılan lakaplardan bahsettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:"Mesela bize varoş diyorlar ya bunlardan sıyrıldığı yeri bilen bir insan olarak, bir gassal olarak, on bin cenaze yıkamış, on bin tane filmin sonunu görmüş biri olarak, hayatın 'the end'ini bilen biri olarak böyle bir şiirle başladım. Bunu da insanların anlayabilmesi için en iyi sahneler, Afrika'da çektiğimiz sahneler olabilir dedim. Tabii ki senkron, yani dudağımızın oynadığı ve şarkıyı söylediğimiz sahneleri de istiyor insanlar, burada çok güzel sahneler çektik. Bunu sitenin iç tarafında eşim çekti. Afrika'daki görüntülerle birleştirdik."Konser ve kültür organizasyonlarının olmadığı bu sakin zamanda klibi olmayan parçalara klip çekmek istediğini dile getiren Aydemir, "Ormanda çekeyim dedim ama ormanda kim çekecek? Eşim de gelemiyor. Bir şekilde navigasyon tutacağını kullanarak, ne kadar öne gelirsem kafam kesilir, ne kadar geriye gidersem dudağımdaki senkron görünmez, bunları hesapladım ve 5-6 değişik açıdan çektim klibi. Navigasyon tutacağı ve selfie çubuğuyla çektim." ifadelerini kullandı.- "Biraz daha sabredeceğiz"Aydemir, alınan salgın önlemlerinin zorunluluğuna değinerek, "Biraz daha sabredeceğiz. Bizim burada bir seçme şansımız yok. Geleceğe çok daha umutla bakmamız için devletimizin belirlediği önemlere mikro seviyede değil makro seviyede, minimum seviyede değil maksimum seviyede uymamız gerekiyor. Uymaya çalışmalıyız demiyorum, uymamız gerekiyor." dedi."Gassal rapçi" Resul Aydemir, 2016'da katıldığı bir ses yarışmasında söylediği "Çocukluğum" şarkısıyla beğeni topladı.Yarışma öncesinde de "Misal" adıyla rap şarkıları yazan ve söyleyen Aydemir, "Mahşer Tepesi", "Çocukluğum", "Ülkemde Her An Doğar Kahramanlar" ve "Vur Mehmedim" eserlerine imza attı.Altyapısı ile video montajı Nasihat'e ait olan "Vatan" klibi ve Afrika'da çekilen görüntülerin de kullanıldığı "Ben Bir İnsanım" klipleri Resul Aydemir'in YouTube kanalında müzikseverlerle buluşuyor.Bugüne kadar yurt içi ve dışında birçok organizasyonda sahne alan sanatçı, özellikle gençler tarafından ilgiyle takip ediliyor.