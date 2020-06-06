Restoranların kendilerine özgü konsept belirlemek için çalışmalar yapması son yılların popüler davranışları arasında... Bir filmden hatta herhangi bir hobiden bile ilham alınarak dizayn edilen restoranlar, oluşturulan menüler çoğunlukla müşteriyi kendilerine çekebiliyor. Ama bu seferki restoran sunumları biraz abartılınca müşteriler tarafından tuhaf karşılanıp sosyal medyada paylaşıldı.