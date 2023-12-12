Restoranda silahlı kavga: 1 Ağır yaralı

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İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir restoranda geçen pazar günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, soyadları öğrenilemeyen Ekber ve Mustafa adlı iki arkadaş arasında tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre, aynı restorana sürekli gelen iki arkadaş arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Ekber adlı kişinin silahla ateş etmesi üzerine aynı masadaki arkadaşı da silahla karşılık verdi. Olayda Mustafa adlı kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine polis ekipleriyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.