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Show Haber'den Sümeyye Yılancı'nın haberine göre müşteri hesabı ödemek istediğinde garson pos cihazı ile birlikte masaya yöneldi. Kartı alıp işlemi gerçekleştirecekti. Buraya kadar klasik bir ödeme işlem yapılıyormuş gibiydi; ta ki garson pantolonun cebinden manyetik kartonu çıkarana kadar.

BU SAYEDE HESAPTAN 30 BİN LİRAYI ÇALDI!

İddiaya göre restorandaki dolandırıcı pos makinasının altına manyetik bir cihaz yerleştirmişti. Bu sayede müşterinin kart bilgileri kopyalandı, hesabındaki 30 bin lirayı çaldı.

Müşterilerden şikayetler gelince, kartın bağlı bulunduğu bankalar işletmeyi aradı. Garson gözaltına alındı. İfadesinde 2 aydır mağdurlarının kartlarını kopyaladığını anlattı.

KREDİ KARTIYLA ÖDEMENİN EN GÜVENLİ YOLU

Hesabı ödemenin en garantili yolu kredi kartından uzaklaşmamak. Ödemeyi kasada yapmak yerine masada yapmak en güvenli seçeneklerden biri. Altın kural kredi kartını verdiğiniz yer her neresi ise işlem yapılırken gözünüzü dört açmanız gerekiyor.