Restoranda husumetli kavgası: 1 yaralı

DHA

İstanbul'da Recep Karadağ (28), restoranda karşılaştığı husumetlileri ile arasında çıkan tartışmada silahla vuruldu.

Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesi'nde 10 Ekim Pazartesi günü bir restorana giden Alpaslan K. (28) ile Kandemir K. (22), burada alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olan Recep Karadağ'ı gördü.

Recep Karadağ ile aralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda Alpaslan K. belinden çıkardığı silahla Karadağ'ı bacağından vurdu. Karadağ yere düşerken, restorandaki diğer müşteriler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.