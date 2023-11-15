Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Restorana pompalı saldırıya 38.5 yıl!

        Eskişehir'de restorana pompalı saldırıya 38.5 yıl hapis cezası!

        Eskişehir'de, restorana pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan Ahmet Alkışlar'ın yargılandığı davada karara çıktı. Sanık, "Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 38.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 19:36 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restorana pompalı saldırıya 38.5 yıl!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, mart ayında, işletmecisinin babasının vefatı nedeniyle kapalı olan restorana gelen Ahmet Alkışlar, elindeki pompalı tüfekle Safiye E., Müslüm B. ve kızları Yeşim B. içerideyken ateş etti.

        Kapalı olan iş yerinin camlarını kırıp içeri giren Alkışlar'ın elindeki pompalı tüfeği tutukluluk yaptı. İş yerindeki Müslüm B. tarafından etkisiz hale getirilen Ahmet Alkışlar, ihbarla adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        "KÜFÜRLEŞME MESELESİ" DEDİ

        İfadesinde olayın "küfürleşme" meselesi nedeniyle gerçekleştiğini öne süren şüpheli Alkışlar, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        REKLAM

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında "Kadına ve çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtığı tutuklu sanık Ahmet Alkışlar, karar duruşmasına çıktı.

        BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

        Karar önce son ifadesini verip, beraat talebinde bulunan Ahmet Alkışlar, "Çok ağır tahrik altındaydım. Ben orada Safiye ve kızı Yeşim'i kesinlikle görmedim. Bir kadına ve çocuğa ateş edecek kadar cani değilim" dedi.

        3 SUÇTAN CEZA VERİLDİ

        Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık Ahmet Alkışlar'a "Kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme" ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 38 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Öte yandan sanık Ahmet Alkışlar'ın iş yerindeki pompalı tüfekle saldırısı, güvenlik kamerasına yansımıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri eskişehir
        #Tepebaşı
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Habertürk Anasayfa