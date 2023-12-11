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        Haberler Gündem 3. Sayfa Restorana pompalı saldırı: 5 yaralı

        İstanbul'da restorana pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı

        İstanbul'da bir restorana motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların pompalı tüfekle açtığı ateşte, restoranda müşteri oldukları belirtilen 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:33
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        Restorana pompalı saldırı: 5 yaralı
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        İstanbul'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre olay, saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi'nde yer alan bir restoranda meydana geldi.

        İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından restorana pompalı tüfekle ateş açıldı.

        Saldırıda restoranda oturan müşterileri oldukları belirtilen 5 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Emirhan Erarslan, Baran Karaçay, ile Mohannad Mahgush, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emirhan Erslan ve Baran Karaçay'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

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