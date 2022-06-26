Restoran zincirinin Nazilli işletmecisi ölü bulundu

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Denizli merkezli restoran zincirinin işletmecisi evinde ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre, Denizli merkezli ünlü bir restoran zincirinin Nazilli şubesi işletme ortaklarından olan Mustafa İmal'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ekiplerin ihbar üzerine girdiği evde hareketsiz bulunan İmal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevresi tarafından sevilen iş insanı Mustafa İmal'in ölümü, duyanları hüzne boğdu. Olayın ardından eve gelen Nazilli Cumhuriyet Savcısı, İmal'ın otomobilinde ve evinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından İmal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mustafa İmal'ın kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.