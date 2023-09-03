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        Haberler Gündem 3. Sayfa Restoran önünde kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Samsun'da restoran önünde kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Samsun'da, restoran önünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıları hastaneye götüren ambulanslardan biri hafif ticari araca çarptı. Başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:30
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        Restoran önünde kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir restoran önünde dün saat 23.50 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, küfürleşme yüzünden çıkan tartışma restoran önünde de devam etti.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turgut Uzal'ın bıçakla saldırdığı Ergin Çolak (49) ve Recep İlhan (53) ağır yaralandı. Sokakta oldukları yere yığılan yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Recep İlhan'ı hastaneye götüren Mehmet Yaylan idaresindeki ambulansa İlyasköy Kavşağı'nda Yaşar Türkcan yönetimindeki hafif ticari araç yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan Recep İlhan ise bir başka ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı.

        Recep İlhan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Turgut Uzal polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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