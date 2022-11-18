'Resmi Yarışma' İKSV Galaları'nda

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan, Penélope Cruz ve Antonio Banderas'ın başrolleri paylaştığı, 'Resmi Yarışma' adlı film vizyona girmeden önce 29 Kasım 21.30’da City’s Nişantaşı-CineWAM’da gösterilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, özel gösterimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan Resmi Yarışma, vizyona girmeden önce 29 Kasım Salı 21.30’da City’s Nişantaşı-CineWAM’da gösterilecek.

Resmi Yarışma, Penélope Cruz ve Antonio Banderas ile Arjantin'in en tanınmış oyuncularından Oscar Martinez'i başrollerde buluşturuyor. Arjantinli yönetmen ikili Gastón Duprat ile Mariano Cohn, İstanbul Film Festivali'nde gösterilen 2016 tarihli kara komedi El ciudadano ilustre / Saygın Vatandaş'ta edebiyat dünyasını hicvettikten sonra bu kez de yaldızlı sinema dünyasının perde arkasını acımasız bir dille alaya alıyorlar.

Penélope Cruz ve Antonio Banderas'ın üçüncü kez bir araya geldiği ayrıca idari yapımcıları arasında yer aldıkları bu hareketli komedide Penélope Cruz komplocu, heyheyli auteur yönetmen Lola Cuevas'ı canlandırıyor. Lola son filmindeki iki düşman kardeşi birbirine gerçekten zıt iki oyuncuya teslim ediyor: tiyatro kökenli eğitimci Iván ile Hollywood aksiyon yıldızı Félix. Lola'nın giderek daha da çığrından çıkan girişimleri sonucu egoları yeteneklerinden de büyük Félix ve Iván sadece birbirleriyle değil, kendileriyle de yüzleşmek zorunda kalıyor.

Resmi Yarışma biletleri, 18 Kasım Cuma 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 19 Kasım Cumartesi 10.30’da genel satışa açılacak.